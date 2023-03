Die Stadt Augsburg reagiert auf Staus an der Stadtbad-Kreuzung

Eine monatelange Baustelle am Mittleren Graben führt zu massiven Verkehrsproblemen in Augsburg. Autofahrer müssen sich auf neue Routen einstellen.

Wer die Kreuzung am Alten Stadtbad in Augsburg kennt, sollte sie am besten weiträumig umfahren, sofern dies möglich ist. Seit gut einer Woche kommt es in diesem Bereich zu teils massiven Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrsführung ist anders, Abbiegemöglichkeiten sind eingeschränkt, die Umleitung erfolgt teils durch ein Wohngebiet, es kommt auch immer wieder zu Staus. Die Stadt Augsburg hat mittlerweile darauf reagiert und Verbesserungen versprochen. Für Autofahrerinnen und Autofahrer wird es aber noch lange eine Geduldsprobe bleiben. Die Behinderungen dauern voraussichtlich bis Mitte November.

Die Verkehrsführung an der Stadtbad-Kreuzung ist geändert. Foto: Michael Hörmann

An der Kreuzung beim Alten Stadtbad hat sich viel geändert: Wer vom Leonhardsberg stadtauswärts unterwegs ist, kann nur geradeaus fahren. Wer aus Richtung MAN kommt und bislang geradeaus zur City-Galerie fuhr, muss jetzt an der Kreuzung abbiegen.

Baustelle am Mittleren Graben verursacht Verkehrsbehinderungen

Grund für die geänderten Verkehrsführungen ist eine Baustelle am Mittleren Graben, der Fahrbahnabschnitt zwischen Barfüßerstraße und Leonhardsberg ist gesperrt. Unvermeidbar komme es dadurch rund um die gesperrte innerstädtische Hauptverbindungsachse zeitweise zu Stauungen, so die Stadt. Das Mobilitäts- und Tiefbauamt beobachte die Lage vor Ort täglich und justiere – wo es möglich ist – nach. So wurden im Lauf der vergangenen Woche zum einen die Beschilderung und Markierung modifiziert und zum anderen Anpassungen an den Ampeln, es gelten andere Grünphasen als zuvor.

In der Straße "Lauterlech" sind Parkplätze weggefallen

Die Buslinie 35 wird derzeit über sie Straße „Lauterlech“ umgeleitet. Daher mussten in diesem Bereich Parkplätze entfallen. Die Stadt teilt mit: "In Notfallsituationen muss gewährleistet sein, dass auch Rettungskräfte und die Feuerwehr ohne Behinderung passieren können." Ohne Halteverbote wäre dies durch die vorhandene Straßenbreite nicht möglich.

Gunther Höhnberg, Leiter des Mobilitäts- und Tiefbauamtes, zieht eine erste Bilanz: "Erfahrungsgemäß dauert es mehrere Wochen, bis sich eine neue Verkehrsführung eingespielt hat und die Umleitungsstrecken angenommen werden." Ohne jegliche verkehrliche Einschränkung ließen sich Baustellen im Straßennetz bedauerlicherweise nicht realisieren. Man versuche die Auswirkungen so gering wie nur irgend möglich zu halten.