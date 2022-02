Die Stadt Augsburg unterstützt die Pläne für ein Flugmuseum am Flughafen

Plus Beim Thema Geld sind die Rollen klar verteilt. Augsburg möchte das Grundstück am Flughafen verkaufen. Dass später einmal Zuschüsse fließen, ist unwahrscheinlich.

Bekommt Augsburg ein privat organisiertes Flugmuseum? Die Frage stellt sich nach der Berichterstattung, wonach sich ein Kreis von Hobbypiloten für dieses Vorhaben stark macht. Mit privatem Geld wollen die möglichen Investoren einsteigen. Das Museum würde nahe des Flughafens stehen. Das Grundstück gehört der Stadt Augsburg. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle signalisiert Unterstützung. Geld von der Stadt werde es aber nicht geben. Im Gegenteil: Das Areal an der Flughafenstraße würde die Stadt verkaufen.