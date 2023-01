Stadt Augsburg unterzeichnet EU-Charta zur Anpassung an den Klimawandel

Mit regionalen und lokalen Maßnahmen verfolgt Augsburg das Ziel, bis 2030 klimaresilient zu werden.

Auf die Folgen der globalen Klimaerwärmung reagiert die Europäische Union mit einer Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Dazu zählt eine Mission, die Widerstandsfähigkeit sozialer und ökologischer Systeme in der EU deutlich zu erhöhen. Sie soll von Gemeinden und Regionen umgesetzt werden. Auch die Stadt Augsburg hat die Charta zur Mission „Anpassung an den Klimawandel“ unterzeichnet.

Damit strebt Augsburg an, bis 2030 klimaresilient zu werden. Bei lokalen Maßnahmen sollen Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden. Mit der Unterzeichnung wird Augsburg zugleich Mitglied der „Community of Practice“ und erhält Zugang zu Wissen, Methoden und Daten sowie die Gelegenheit zum Austausch und gegenseitigen Lernen mit anderen europäischen Kommunen.

Augsburg will widerstandsfähig gegen den Klimawandel werden

Die Ziele der Mission stimmen mit bereits laufenden Aktivitäten der Stadt überein. Seit 2022 verfügt die Augsburg über ein Klimawandel-Anpassungskonzept (KASA). Augsburg soll damit widerstandsfähig werden, insbesondere bei Starkregenereignissen, Hitzewellen und Trockenperioden. Hierfür wurde ein Maßnahmenkatalog entwickelt, etwa für Handlungsfelder wie Gesundheit, Wasser und Stadtgrün. Verbunden damit, soll der Augsburger Leitfaden „Klimaschutz und Stadtplanung“ aktualisiert werden. Er ist für Fachplaner und Investoren relevant.