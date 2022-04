Die Stadt Augsburg verbietet einen prorussischen Autokorso

In den sozialen Medien wird zu einem prorussischen Autokorso am Sonntag in Augsburg aufgerufen. Die Stadt hat dies nun untersagt.

Die Stadt Augsburg hat einen für Sonntag, 1. Mai, offenbar prorussischen geplanten Autokorso im Stadtgebiet per Allgemeinverfügung untersagt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sei die Versammlung unter freiem Himmel nicht ordnungsgemäß angezeigt, sondern werde lediglich in den sozialen Medien bekannt gegeben. Thematisch sei der Aufruf zum Autokorso sowohl in deutscher als auch in russischer Sprache verfasst.

Nähere Angaben zur Versammlung würden laut Stadt nicht gemacht. Weder würden Details zur Streckenführung, Uhrzeit oder zum Start- und Endpunkt genannt, noch werde eine versammlungsleitende Person als Kontakt für Polizei und Verwaltung benannt.

Stadt Augsburg verbietet prorussischen Autokorso

Vor diesem Hintergrund verbietet die Stadt Augsburg diese nicht angezeigte Versammlung. "Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit ist in unserem Rechtsstaat ein zentrales Gut. Darauf habe ich vor allem in jüngster Zeit immer wieder hingewiesen. Die Ausübung dieses Grundrechts kann aber nur im Rahmen der Gesetze erfolgen", betont Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Eine nicht angezeigte Versammlung stelle einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz dar.

Die beworbene Versammlung "Autokorso – für Frieden – nein zum Nazismus" wurde bisher bei der Stadt Augsburg offenbar nicht angezeigt. Auch mit Blick auf negative Beispiele in anderen Städten gehe, so Pintsch, von einem nicht angezeigten Autokorso ohne erkennbare Versammlungsleitung eine Gefahr aus, die auch die Gefahr von Straftaten mit umfasst. "Als Stadt Augsburg wenden wir uns klar gegen ein solches Verhalten, das den Frieden in der Stadt empfindlich stören kann und werden dies in enger Zusammenarbeit mit der Polizei bestmöglich unterbinden."

Die Allgemeinverfügung werde zum Sonntag, 1. Mai 2022, Mitternacht wirksam und gelte bis zum Ablauf des 1.05.2022. (ina)