Augsburg

vor 27 Min.

Die Stadt Augsburg weitet ihr PCR-Testangebot schneller aus als geplant

Plus Immer mehr Menschen sind in Augsburg mit Corona infiziert. Darauf reagiert die Stadt: Auch in der Maximilianstraße sind jetzt PCR-Tests möglich.

Von Michael Hörmann

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt - und damit das Risiko einer Ansteckung. Am Donnerstag registrierte das städtische Gesundheitsamt 1142 Neuinfektionen, am Mittwoch waren es noch 824 Menschen. PCR-Tests spielen bei dieser Gemengelage eine wichtige Rolle. Die Stadt Augsburg hatte ihr Testzentrum seit Mitte Januar am Plärrer. Es muss aber bald umziehen. Nun werden auch an zwei anderen Standorten kostenlose PCR-Tests für berechtigte Personen angeboten. Am Impfzentrum in Haunstetten ist dies bereits seit einigen Tagen möglich, nun kommt auch die Teststation in der Maximilianstraße hinzu.

