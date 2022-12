Die Stadt Augsburg will die Sheridan-Chapel abreißen

Plus Eine Nutzung für die frühere Kapelle auf dem ehemaligen Kasernen-Areal im Augsburger Westen ließ sich nicht finden. Turm und Fenster sollen aber erhalten bleiben.

Nach jahrelangem Ringen favorisiert der Stadtrat jetzt einen Abriss der früheren Chapel auf dem Sheridan-Areal. Das Gebäude, das früher als Gebetsstätte im Kasernengelände diente, verfällt seit Jahren zunehmend. Vor zwei Jahren gab es zwar noch mal einen Anlauf mit einem Interessenten, das mehr als 70 Jahre alte Gebäude für Gewerbe und einen sozialen Zweck zu nutzen, allerdings ließ sich dieser wohl nicht konkretisieren.