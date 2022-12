Augsburg

vor 31 Min.

Die Stadt Augsburg will mehr tun, um illegale Graffiti zu verhindern

Plus Die Stadt Augsburg bezuschusst jetzt Hausbesitzer, um Schmierereien entfernen lassen. Gleichzeitig sollen Sprayer mehr Möglichkeiten bekommen, legale Grafitti zu gestalten.

Von Jörg Heinzle Artikel anhören Shape

Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, vor allem in vielen Augsburger Altstadtgassen. Kaum ist eine Wand frisch gestrichen, tauchen wieder neue Graffiti auf - manchmal mit künstlerischem Anspruch, meist aber als Schmiererei. Das schmale, idyllisch gelegene Butzenbergle nahe der Maximilianstraße gehört zu den Orten, an denen Sprayerinnen und Sprayer besonders aktiv sind. In der Gasse stehen die Chancen gut, nicht entdeckt zu werden - und gleichzeitig sieht jeder, der vorbeikommt, die "Werke". Die Stadt will betroffenen Hausbesitzern jetzt dabei helfen, Schmierereien zu entfernen und ihre Gebäude vor erneuten Graffiti zu schützen. Beschlossen wurde das bereits vor einigen Jahren, nun steht dafür auch Geld zu Verfügung. Die Stadt will aber mehr tun, als nur sauberzumachen. Sprayer sollen auch mehr Möglichkeiten bekommen, ihr Hobby auf legalem Weg auszuüben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen