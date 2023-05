Die Stadt ist beim Wohnungsbau nicht völlig machtlos

Plus In Augsburg gibt es Baubrachen, auf denen nichts vorangeht. So erhöht sich der Druck auf dem Wohnungsmarkt. Die Stadt kann vieles nicht beeinflussen – manches aber schon.

In Augsburg müssten dringend viele neue Wohnungen gebaut werden, um den Druck am Wohnungsmarkt etwas zu reduzieren. Doch zumindest derzeit verzichten viele Firmen angesichts steigender Preise lieber darauf und warten ab, ob sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern. Daher ist es gut, dass das St. Ulrichswerk den sozialen Wohnungsbau in der Stadt trotz der problematischen Lage weiter vorantreiben will. Ohnehin ist das Wohnbauunternehmen des Augsburger Bistums als einer der größten Vermieter in der Stadt durchaus ein Faktor.

Es ist angesichts steigender Zinsen und Baukosten nachvollziehbar, dass viele Projekte derzeit auf Eis gelegt werden, und die Stadt hat selbst wenig Möglichkeiten, dieser generellen Entwicklung etwas entgegenzusetzen.

