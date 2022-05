Die Stadt kürzt Öffnungszeiten in den Corona-Impfstationen

Termine am Wochenende sind in den Augsburger Corona-Impfstationen vorerst gestrichen. Für das Impfzentrum in Haunstetten gibt es hingegen Planungssicherheit.

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist in den zurückliegenden Wochen zurückgegangen. Die Stadt Augsburg hat darauf nun reagiert. An den beiden Standorten, an denen geimpft wird, wurden die Öffnungszeiten reduziert. Diese Regelung betrifft das Impfzentrum im Technology Campus (früher Fujitsu-Gelände) und an der Hochschule.

Die einheitlichen Öffnungszeiten an beiden Standorten sind montags bis freitags von 8 bis 15.30 Uhr. Am Wochenende wird nicht mehr geimpft. Betrieben werden die Impfstationen von der Firma Bäuerle Ambulanz, die von der Stadt Augsburg beauftragt ist.

Impfen in städtischen Einrichtungen: So sieht die Regelung aus

Am Impfstandort Hochschule können sich Personen ab 12 Jahren ohne Terminvereinbarung impfen lassen. Im Impfzentrum in der Bürgermeister-Ulrich-Straße werden Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene geimpft – allerdings nur nach Terminvereinbarung. Termine können telefonisch unter 0821/78986894 oder online vereinbart werden, teilt die Stadt mit.

Sicher ist, dass das Impfzentrum wegen der Maßgaben der aktuellen Impfstrategie des Freistaats Bayern bis zum 31. Dezember 2022 geöffnet bleibt. Der städtische Impfkoordinator Bernhard Maurmeir sagt: "Dem Impfzentrum der Stadt kommt, wie die Vergangenheit gezeigt hat, eine überörtliche Bedeutung zu." An anderen Orten in Deutschland waren zuletzt bereits einzelne Impfzentren aufgegeben worden. In der Region Augsburg sei diese Situation nicht zu erwarten. "Ein vorzeitiges Aus durch den Freistaat steht nicht zur Debatte. Eine Zusammenlegung von Impfzentren könnte in der Theorie erfolgen. Der Standort Augsburg ist jedoch eine feste Größe, und auch die Landkreise halten an ihrer Impfinfrastruktur fest", erläutert Maurmeir.