Die Stadt Augsburg legt Geld zurück – auch für die Perlach-Sanierung

Trotz Corona-Unsicherheiten schließt Augsburg das Jahr mit einem kleinen finanziellen Plus ab. Für 2022 bildet die Stadt Rücklagen, denn einige Projekte stehen an.

Die Stadt ist ohne Defizit durch das zweite Corona-Jahr 2021 gekommen. Wie berichtet hatten Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und Finanzreferent Roland Barth angesichts wegfallender Steuereinnahmen bei Neuinvestitionen ein Stück weit auf die Bremse getreten. Im Jahr 2021 sei sogar ein kleiner Überschuss zusammengekommen. "Mit dem Jahresabschluss für 2021 kann nicht nur weitere Risikovorsorge betrieben werden. Auch Handlungsoptionen für wichtige Projekte werden damit eröffnet", so Weber.

Stadt Augsburg schafft ein Finanzpolster für einige Vorhaben

Im Stadtrat Ende März soll beschlossen werden, dass die Stadt für einige Vorhaben gezielt etwas auf die Seite legt. 2,3 Millionen Euro sind vorgesehen, um noch Reserven für Corona-Auswirkungen zu haben. Auch das Polster für Kitas und Schulen (zusammen sechs Millionen Euro) und für Personal (fünf Millionen) soll vergrößert werden. Weitere sechs Millionen Euro werden in eine Rücklage für Klimaschutz und Energiesparen gesteckt. Zudem will die Stadt 2,25 Millionen Euro als Bestandteil des Eigenanteils für die Perlach-Sanierung parken. Noch ist allerdings nicht entschieden, ob die Stadt in das Förderprogramm kommt, das die zusätzlich zum Eigenanteil notwendigen Zuschüsse bringen würde. 1,5 Millionen Euro gehen in eine Rücklage zur Sanierung der Dominikanerkirche, um das Projekt Römermuseum nach Jahren des Stillstands in Zukunft wieder vorantreiben zu können. Auch für den Neubau der West-Feuerwache am Holzweg legt die Stadt 1,5 Millionen Euro zurück.

Diese Rücklagen speisen sich unter anderem aus Ausgaberesten, die im vergangenen Jahr nicht verbraucht wurden. Statt in die allgemeine Rücklage zu fließen, die die Stadt immer in der Hinterhand hat, sind einige Posten nun mit einem Zweck versehen. Finanzreferent Barth sagt, man sehe sich angesichts des soliden Abschlusses für 2021 im bisherigen Weg bestätigt, auf Vorsicht zu fahren und Rücklagen zu bilden, um stets reaktionsfähig zu bleiben. Grundsätzlich hatte die Stadt auch für das laufende Jahr einen Sparkurs hinsichtlich der Investitionen verabschiedet. (skro)