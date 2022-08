Augsburg

06:30 Uhr

Die Stadt plant neue öffentliche Toiletten

In der Hallstraße steht ein Container mit Toiletten für Nachtschwärmer. Die Stadt will die Mobiltoilette womöglich durch ein dauerhaftes Angebot ersetzen.

Plus In den kommenden Jahren soll in Augsburg eine Reihe von Standorten besser mit Toiletten ausgestattet werden. Dazu zählen die Innenstadt und die Parks.

Von Stefan Krog

Die Stadt will den Bau von öffentlichen Toiletten in der Hallstraße, am Roten Tor, am Plärrer und im Wittelsbacher Park, dem Reese- und dem Sheridan-Park prüfen. Die Kosten für ein gemauertes Gebäude würden bei etwa 120.000 Euro liegen, für einen Container wären es etwa 25.000 Euro. Man wolle nun zunächst Planungsarbeiten fortsetzen, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU). Sofern für die Umsetzung genug Geld bereitstehe, sei die Umsetzung eines Standorts pro Jahr realistisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

