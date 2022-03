Augsburg

vor 56 Min.

Die Stadt ruft Flüchtlinge aus der Ukraine zur Registrierung auf

Am Donnerstag kamen die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in die Notunterkunft auf dem Fujitsu-Areal. Am Freitag könnten zwei weitere Busse kommen.

Plus Der Stadt Augsburg fehlt der Überblick über die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine. Die Suche nach weiteren Unterkünften läuft. Es gibt schon einige Ideen.

Von Stefan Krog

Die Notunterkunft für geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen auf dem ehemaligen Fujitsu-Areal ist seit Donnerstag in Betrieb. Dort seien am Nachmittag einige Geflüchtete angekommen, laut Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) sind für Freitag 100 Personen mit zwei Bussen angekündigt. Mehr wisse man nicht. Der Informationsfluss sei grundsätzlich ein Problem, so der Sozialreferent am Donnerstag im Stadtrat. "Wir wissen nie, ob es sich um Frauen, Kinder, kranke oder behinderte Menschen handelt", so Schenkelberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen