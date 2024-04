Die Stadt sucht ab sofort einen Festwirt für die Lechhauser Kirchweih

Im Vorjahr feierten die Wirtsleute vom Restaurant Hubertushof ihre Premiere auf der Kirchweih. Geht es mit ihnen weiter?

Die Lechhauser Kirchweih findet jährlich ab dem Kirchweihsamstag, dem dritten Samstag im Oktober, neun Tage lang statt. In diesem Jahr ist der Termin vom 18. bis 26. Oktober. Traditionell bildet die Lechhauser Kirchweih den Abschluss der Volksfestsaison in Augsburg. Bei dem Stadtteilfest stehen auf der Klaus- und der Brunnenstraße neben dem Festzelt verschiedene Stände und Fahrgeschäft. Ab sofort läuft die Ausschreibung für den Betrieb des Festzeltes. Dies teilt die Stadt Augsburg mit.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit einem Betriebskonzept können bis 21. April beim Marktamt der Stadt eingereicht werden. Im Vorjahr hatten die Wirtsleute vom Restaurant Hubertushof in der Firnhaberau erstmals das Festzelt betrieben. Ist die jetzige Ausschreibung womöglich ein Indiz, dass die Festwirte ans Aufhören denken. Nein, heißt es beim Marktamt: "Die Vergabe des Festzeltes an den jeweiligen Festwirt erfolgt immer nur für ein Jahr, also für eine Lechhauser Kirchweih. Selbstverständlich kann sich auch der letztjährige Festwirt wieder bewerben." (möh)

