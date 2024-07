Die Stadt sucht Baumspender

Die Stadt möchte interessierten Bürgern die Möglichkeit geben, verstärkt Bäume zu spenden. Der städtische Haushalt wird dadurch etwas entlastet, gleichzeitig warnt die Stadt, die eine Art „Mitmachprogramm“ zum Thema Bäume auflegen möchte, vor Kosten an anderer Stelle. Vor allem gehe es darum, mit den Bürgern über die Wichtigkeit von Bäumen ins Gespräch zu kommen, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). In der Vergangenheit hatten mehrere Fraktionen mehr Mitwirkungsmöglichkeiten gefordert. Für den Herbst plant die Stadt in der Grünanlage östlich des Lechs zwischen Hammerschmiedweg und Hochzoller Lechbrücke die Pflanzung von 76 Bäumen zusammen mit Bürgern.

Ein kleines Schild als Dankeschön

36 Bäume wird die Stadt mit eigenem Geld pflanzen lassen, die anderen Standorte werden gegen eine Spende von jeweils 2700 Euro bepflanzt. Als Dankeschön wird neben dem Baum ein kleines Schild mit dem Namen des Spenders angebracht. Am 30. und 31. Juli zwischen 16 und 18 Uhr sind Vor-Ort-Begehungen geplant (Treffpunkt am 30. Juli auf der Wiese nördlich des Spielplatzes Lechrainstraße 36D, am 31. Juli auf dem Parkplatz Leipziger Straße 68). Zudem plant die Stadt in Lechhausen ab Herbst einen „Bürgerpark“, in dem Bürger und Vereine Bäume pflanzen lassen können. Derartige Projekte gibt es aber bereits mit den Bürgerwäldern.

Die Stadt hat zahlreiche Bedenken

Kompliziert wird es bei der Frage, ob Bürger mit Billigung der Stadt bestehende Stadtbäume gießen sollen oder nicht. Die Idee: Wenn es extrem heiß ist und die Bewässerung durch Firmen oder die Stadt nicht ausreicht, sollen Bürger zur Gießkanne greifen können, so die Vorstellung der Baumallianz, eines Vereins zum Schutz des Stadtgrüns. Auch die SPD mahnte bei der Stadt mehr Beteiligungsmöglichkeiten an. Verboten ist das Gießen nicht und wird es auch künftig nicht sein, der Baumallianz schwebte aber so etwas wie eine Mitmach-Plattform im Internet vor. Die Stadt hatte allerdings frühzeitig Bedenken angemeldet, die sich beim Ausformulieren des Konzepts eher noch vergrößert zu haben scheinen. Faktisch, das gibt die Stadt selber zu, könne man damit aktuell nicht in die Breite gehen.

Pro Wässerung müssen es mindestens 110 Liter sein

Die Stadt argumentiert, dass man pro Wässerungsvorgang an einen Baum zwischen 110 und 150 Liter Wasser hinschütten müsse. Andernfalls stärke man nur die Konkurrenzpflanzen an der Oberfläche und schade dem Baum eher. Gießen mit dem Schlauch könne man als Stadt aber nicht empfehlen, da dieser auf dem Gehweg eine Stolperfalle bedeuten würde – bleibe also nur das Gießen mit der Kanne, was aber zur Ressourcenschonung nicht mit Trinkwasser erfolgen solle. Das Aufstellen von Tanks mit gewöhnlichem Grundwasser, so das Grünamt, wäre eine Möglichkeit, allerdings bringt die Stadt gleich selbst diverse Bedenken gegen ihren eigenen Einfall vor (große Entfernung zu Bäumen, Sicherung der Tanks nötig). Zusammen mit der Betreuung von Ehrenamtlichen und Verwaltungsaufgaben (Dokumentation für die Versicherung) komme man auf einen Aufwand, der den Nutzen deutlich überschreitet, lässt sich aus dem Konzeptpapier herauslesen. Vorgesehen ist nun ein Pilotprojekt mit einem Verein - womöglich im Ulrichsviertel, wo Aktive auch noch das Erdreich unter Bäumen bepflanzen wollen - um zu sehen, wie sich das Konzept bewährt.

Im Umwelt- bzw. Bauausschuss des Stadtrats gab es entsprechend nicht nur Beifall. Die Grünen lobten die zusätzlichen Mitwirkungsmöglichkeiten, die CSU zeigte sich skeptisch ob des Aufwands. Umweltreferent Erben konterte den Vorhalt von Augsburg in Bürgerhand, dass es offenbar nur in Augsburg so kompliziert sei, mit dem Hinweis, dass die Nachfrage in anderen Städten mit vermeintlich einfachen Bürger-Gießprojekten teils ernüchternd ausgefallen sei. „Da hat man uns gebeten, nicht so genau nachzufragen, wie es sich mit dem Versicherungsschutz verhält“, so Erben.