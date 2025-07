Stadt verteidigt ihren Hitzeaktionsplan

An der Aussage von Herrn Scheirich kann man sehen, wie gefährlich Sonne für den Menschenverstand ist. An Herrn Erben gerichtet muss man fragen: Wo werden die Bäume den gepflanzt? Fast alle im Innovationspark, also dort, wo sie - jedenfalls in dieser Anzahl - aktuell niemand braucht (https://www.augsburger-allgemeine.de/109058819). Die Bäume sind demnach ohne zusätzliches Geld in ausreichender Zahl vorhanden, aber warum kommen die nicht in die Stadt? Apropos Geld: Haben Sie jetzt genügend Personal um alle Fördermittel auszuschöpfen (https://www.augsburger-allgemeine.de/109028453)? Zuletzt: Wenn der Freistaat einen Leitfaden herausgibt, heißt das nicht, dass die Stadt bei der Umsetzung nicht selber denken dürfte. Eine billige Ausrede.