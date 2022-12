Die Stadt will das Taubenfüttern in Augsburg verbieten

Plus Das Verstreuen von Brot unterwandert das städtische Konzept zur Populationskontrolle und sorgt für mehr Kot, so das Ordnungsreferat. Bis zu 1000 Euro Strafe drohen.

Die Stadt möchte das Taubenfüttern im Stadtgebiet ab kommendem Frühjahr verbieten, um Verschmutzungen durch Taubenkot zu verringern. In Augsburg setzt man seit Jahren auf ein Konzept mit betreuten Taubenschlägen, in denen die Tiere sesshaft werden sollen. Um deren Population zu begrenzen, werden dort pro Jahr bis zu 10.000 Eier gegen Attrappen ausgetauscht. Das Konzept, bei dem Augsburg vor Jahrzehnten Vorreiter war, gilt als bewährt - und wird aus Sicht der Stadt durch das Füttern außerhalb der Taubenschläge unterlaufen.