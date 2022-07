Augsburg

Die Stadt will den Kastenturm am Roten Tor sanieren

Plus Der Kastenturm am Roten Tor soll saniert werden. Die Maßnahme ist ein Teil eines Konzepts für die Innenstadt – bei dem offen ist, ob es jemals komplett umgesetzt wird.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg will den Kastenturm am Roten Tor sanieren. Der Turm mit der gegenläufigen Spindeltreppe versorgte in früheren Zeiten die Prachtbrunnen in der Oberstadt mit Wasser. Zwar wurden in den vergangenen Jahren diverse Arbeiten beim Unterhalt durchgeführt, inzwischen gibt es an der Fassade des Gebäudes, das zum Wasser-Weltkulturerbe gehört, aber deutliche Putzschäden. Voraussichtlich werden für die Sanierung um die 620.000 Euro fällig. Das Geld ist im kommenden Doppelhaushalt noch nicht verankert.

