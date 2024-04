Die Stadtteile fiebern den Maifesten entgegen

Überall in Augsburg laufen die Vorbereitungen für die Maifeiern auf Hochtouren. Nicht immer wird am 1. Mai gefeiert. Was geboten ist.

Es ist noch ein paar Tage bis zum 1. Mai. Es ist ein Mittwoch. In den Stadtteilen laufen die Vorbereitungen für die Maifeiern bereits auf Hochtouren. Nicht alle Feiern finden direkt am 1. Mai statt - einige Stadtteile auch das Wochenende vor dem 1. Mai.

Den Anfang macht die Arge Oberhausen mit ihrem Kirschblütenfest. Das Fest findet vom 26. April bis zum 28. April am Helmut-Haller-Platz statt. Es wird an allen drei Tagen ein buntes Musik- und Unterhaltungsprogramm geben. Kulinarisch gibt es Brat- und Currywürste, einen Pizzatruck, Steckerlfisch und das bewährte Angebot mit Crepes der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen. Mit Getränken versorgt die Brauerei Thorbräu die Gäste. Daneben gibt es ein Wein- und Cocktailangebot.

In der Ulmerstraße blühen gerade die Kirschbäume Foto: Peter Fastl

In der Hammerschmiede wird das Maibaumfest am Samstag, 27. April, ab 15 Uhr bei Christkönig am Pappelweg gefeiert. Beim bunten Rahmenprogramm legen sich viele Freiwillige ins Zeug. Die Kirche, die Schule, der Kindergarten und der Abenteuerspielplatz sowie der SV Hammerschmiede, der Gartenbauverein und die Siedler sind mit von der Partie. Auf dem Festplatz gibt es ein Zelt, sodass bei jedem Wetter gefeiert werden kann. Ab 15 Uhr gibt es Live-Musik, später sorgt ein Alleinunterhalter für Stimmung. Es gibt auf dem von der Arge Hammerschmiede organisierten Fest einen Getränkeausschank und Grillspezialitäten.

In Göggingen gibt es wieder einen Umzug zum Maibaum. Foto: Peter Fastl

Mit Musikbegleitung des Musikvereins Welden und des Kolping Blasorchesters Göggingen wird der Maibaum in Pfersee am Samstag, 27. April, um 9.30 Uhr ab der Lutzstraße entlang der Augsburger Straße zum Kirchplatz gezogen. Mit dabei sind viele Pferseer Kitas, Organisationen und Vereine, die ihre liebevoll geschmückten Wagen dabeihaben und den Umzug dadurch noch bunter und schöner machen. Im Anschluss stellt die freiwillige Feuerwehr Pfersee am Kirchplatz den bunt geschmückten Maibaum auf. Wenn der Baum steht, und Hahn und Fahnen die Spitze des Maibaumes schmücken, beginnt auf dem Kirchplatz das Maifest mit Bier, Bratwürsten und Blasmusik. Für die Kinder ist dank des Kaninchen-Zuchtvereins und des Bürgerhauses Pfersee, ebenfalls gesorgt und mancher Festbesucher wird als schöne Erinnerung an den Tag einen Tombolagewinn mit nach Hause nehmen können. Die Ziehung der Preise findet um 13.30 Uhr statt.

Das Maibaumfest in Göggingen steigt am 1. Mai 2024

Das Maibaumfest Göggingen startet am 1. Mai um 11 Uhr mit dem traditionellen Umzug. Startpunkt ist der Parkplatz beim Hessing-Förderzentrum in der Mühlstraße. Der Zug führt – wie in den vergangenen Jahren – über die Mühlstraße und Bürgermeister-Aurnhammer-Straße zum Festplatz an der Anton-Bezler-Halle. Für Speis und Trank ist gesorgt. Erstmalig übernimmt das Schützenheim Edelweiß die Bewirtung mit Speisen, die Handballabteilung des TSV Göggingen den Getränkeausschank. Am Nachmittag gibt es Kaffee und hausgemachten Kuchen von der katholischen Pfarrjugend St. Georg und Michael. Wie in den vergangenen Jahren wird es ein buntes Rahmenprogramm geben. Das Kinderprogramm unter anderem mit Kinderschminken, Auftritte der Gögginger Vereine mit Tanzgruppen, Cheerleadern und Folkloregruppen sorgen für Stimmung und Unterhaltung. Bei der Tombola winken wieder tolle Gewinne, als Hauptpreise gibt es Fahrten in den Bundestag nach Berlin und in den Bayerischen Landtag.

Lesen Sie dazu auch

In Haunstetten stellt die Freiwillige Feuerwehr den Maibaum auf. Foto: Peter Fastl

Auch in Haunstetten gibt es wieder eine von der Arge organisierte Maifeier. Der Maibaum wurde schon am vergangenen Wochenende von der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt. Am 1. Mai beginnt um 12.45 Uhr der Umzug vom Feuerwehrhaus zum Georg-Käs-Platz. Um 13 Uhr wird die Maifeier eröffnet. Ab 14 Uhr kann bei jedem Wetter im Bremhof gefeiert werden. Die Musik kommt von den Hoberfeldtreibern, für das leibliche Wohl sorgen wieder die Naturfreunde.

Die Siedlergemeinschaft Bärenkeller Süd- und Mitte veranstaltet ihre Maibaumfeier am Samstag, 27. April. Um 8 Uhr wird an diesem Tag der Maibaum umgelegt und wieder hergerichtet. Ab 14 Uhr gibt es Musik von "The Catburrys" sowie Kaffee und Kuchen, Grillfleisch, Würstchen, Fischsemmeln sowie diverse Getränke. Ab 15 Uhr können sich die Kinder die Zeit mit Basteln vertreiben, bevor um 15.45 Uhr der Maibaum wieder aufgestellt wird. Ab 16.15 Uhr bringen die Tanzgruppen der SpVgg Bärenkeller einige Darbietungen.

In Bergheim wird am Samstag, 27. April 2024, gefeiert

In Bergheim findet das Maibaumfest am 27. April am Kindergarten statt. Ab 13 Uhr wird der Maibaum aufgestellt, direkt anschließend beginnt dann die Feier. Bei gutem Wetter wird am Kindergarten gefeiert, bei Regen im Stork-Stadl. Es gibt Kaffee und Kuchen, und die Feuerwehr wirft den Grill an. Bei der Bergheimer Feier kommen die Zutaten direkt aus dem Ort - das Fleisch kommt vom Storck-Hof, das Bier liefert die Brauerei "Rotes Pony", ebenfalls aus Bergheim. Es gibt eine Aufführung der Kindergartenkinder, die Musik für die Feier kommt vom Musikverein Bergheim. Das Fest in Bergheim wird von der Arge Bergheim koordiniert und von den Bergheimer Vereinen und der Feuerwehr gestaltet.

In Hochzoll findet am 1. Mai ab 15 Uhr wieder das traditionelle Maifest mit Knödelessen im Bürgertreff im Holzerbau statt. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es im Freien vor dem Holzerbau mindestens 15 Sorten Knödel - von salzig bis süß, so Organisator Gregor Lang. Dazu gibt es je nach Knödelsorte Bier oder auch Kaffee und andere Getränke. Der Bürgertreff freut sich noch über Knödelspenden für diesen Tag. Bis zum 21. April können Köchinnen und Köche im Bürgertreff Bescheid geben, welche und wie viel Knödel sie bringen. Bei Regen wird die Feier in den Bürgertreff verlegt.

In diesem Jahr gibt es in Lechhausen zwar einen Maibaum. Das Fest findet aber im Kleingarten statt. Foto: Annette Zoepf

In Lechhausen findet in diesem Jahr kein Maifest am Stadtplatz am Schlösse statt, meldet die Arge. Hintergrund ist, dass in den vergangenen Jahren das Fest regelmäßig wegen des Wetters abgesagt werden musste. Dafür lädt der Arge-Mitgliedsverein „Kleingartenanlage Lech-Nord“ in die Albrecht-Dürer-Straße 20 zu seinem Maifest ein, welches bei jedem Wetter stattfinden kann. Dort gibt es ab 10 Uhr Weißwürste und andere Leckereien. Das Fest kann im Biergarten der Gartenwirtschaft stattfinden, bei Regen weicht man in den großen Saal aus. Der Maibaum am Schlössle wird natürlich trotzdem aufgestellt.