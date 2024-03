Die Stadtwerke stoppen den Verkauf des Plärrertalers

Kunden der Stadtwerke Augsburg erhielten mit dem Plärrertaler Vergünstigung auf dem Volksfest, das ist nun vorbei. Alte Exemplare behalten ihre Gültigkeit.

Die Stadtwerke Augsburg haben den Verkauf des Plärrertalers eingestellt. Es war ein Angebot, dass Volksfestbesuchern Vergünstigungen versprach. Der Plärrertaler war ein Angebot, das ausschließlich für Stadtwerke-Kunden galt. Sprecher Jürgen Ferrg sagt: "Er war Teil unserer Kundenvorteile, die wir Kunden hier vor Ort bieten."

Auf Anfrage erläutert Fergg die Entscheidung des Unternehmens: "Der Verkauf über unsere Kundencenter ist nicht mehr möglich, weil es dort keine Kassensysteme mehr gibt." Bei Kundenaktionen würde der Plärrertaler an Kunden aber teilweise weiterhin verschenkt. Fergg sagt ferner: "Plärrertaler, die noch im Umlauf sind, verfallen nicht und behalten ihre Gültigkeit, können also weiterhin als Zahlungsmittel eingesetzt werden."

Stadtwerke-Kunden erhalten nach wie vor Vorteile auf dem Plärrer

Das System beim Plärrertaler war einfach zu verstehen. Für 80 Cent erhielt man in früheren Jahren einen Plärrertaler. Dieser hat an allen Buden, Fahrgeschäften und in der Gastro einen Gegenwert von einem Euro. Die Taler wurden im Zehnerpaket ausgegeben. Alle Kunden der Stadtwerke haben auf dem Plärrer weiterhin Vorteile über swa-City (APP und Kundenkarte), heißt es. (möh)

