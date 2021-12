Augsburg

vor 1 Min.

Die Straßenbahnen der Linie 3 rollen jetzt von Augsburg nach Königsbrunn

Plus Seit dem frühen Sonntagmorgen läuft der Betrieb auf der verlängerten Trasse der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn. Bei der Eröffnung gibt es Lob für Alt-OB Kurt Gribl.

Von Adrian Bauer

Das Augsburger Straßenbahnnetz ist seit Sonntagmorgen um 4,6 Kilometer länger. Um 4.44 Uhr startete am Hauptbahnhof die erste Straßenbahn der Linie 3 mit Ziel Königsbrunn. Etwa 20 Fahrgäste saßen bei der Jungfernfahrt in der Bahn. In der Gegenrichtung waren deutlich mehr Menschen unterwegs: Die Stadt Königsbrunn hatte mit den Stadtwerken Augsburg eine Sonderfahrt mit 100 Besucherinnen und Besuchern organisiert. Untertags nutzten zahlreiche Menschen die Chance, die neue Strecke kostenlos in Augenschein zu nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen