Die Teil-Impfpflicht: Ein Gesetz, das niemand vermissen wird

Plus Einrichtungen in der Gesundheits- und Pflege-Branche mussten durch das Gesetz einen großen bürokratischen Aufwand leisten. Das lähmte den Betrieb.

Vermissen wird sie niemand: Wenn mit dem Jahreswechsel die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausläuft, kann unter anderem in Kliniken und Altenheimen ein Haken unter eine Corona-Vorschrift gemacht werden, die bundesweit für viel Unmut und auch zu einer unterschiedlichen Handhabung führte. In Bayern wurde der Vollzug ausgesetzt, Bußgelder oder Berufsverbote gab es so beispielsweise in Augsburg keine. Dennoch mussten Arbeitgeber Impfnachweise einfordern und ans Gesundheitsamt melden. Das führte zu Diskussionen und schlechter Stimmung in den Einrichtungen, die genauso wie die Gesundheitsämter nach zwei Jahren Pandemie ohnehin schon sehr belastet waren und nach wie vor sind.

