Die Theatersanierung geht in eine neue Phase

Bei den Sanierungsarbeiten des Augsburger Theaters liefen in den vergangenen Jahren viele Arbeiten unbemerkt im Inneren. Nun werden große Kräne aufgestellt.

Die Theatersanierung geht jetzt in eine neue Phase: Am Mittwochvormittag ist der erste von zwei großen Kränen neben dem Augsburger Staatstheater aufgestellt worden. Mit dem Baugerät soll die Sanierung des sogenannten Bühnenturms, des würfelförmigen Aufbaus direkt über der Bühne, in Angriff genommen werden. Der Bühnenturm, in dem die Bühnenbilder für einen schnellen Wechsel hinauf- und hinuntergelassen werden können, wird innen mit einem gigantischen Stahlgerüst ausgestattet.

An diesem Gerüst soll aus statischen Gründen künftig die Bühnentechnik hängen, sodass der Bühnenturm von dem Gewicht entlastet wird. Die Bauteile für das Gerüst werden über eine Öffnung in der Fassade zur Theaterstraße hineingehoben. Zudem muss die Tragkonstruktion des Bühnenturmdachs erneuert werden. Dafür muss das Dach abgebrochen werden. Das Große Haus des Theaters soll 2027 ans Theater übergeben werden.

Bis der Spielbetrieb aufgenommen werden kann, wird dann noch mal ein Jahr vergehen, weil das Theater das Gebäude für sich einrichten muss. Die Sanierung läuft seit 2019, aus Brandschutzgründen ist das Theater seit 2016 geschlossen. (skro)

