Die Türkei vor der Stichwahl: Was Augsburger Türken bewegt

Çigdem Oktay arbeitet in einem Brautmodenladen in Oberhausen. Was die Zukunft der Türkei betrifft, hat sie klare Vorstellungen.

Plus Tausende türkische Staatsbürger aus Augsburg sind zur Stichwahl ihres Staatspräsidenten aufgerufen. Den einen geht es um Grundrechte, den anderen um Straßen und Strom.

Frieden und Freiheit, dass jeder leben kann, wie er will: Das ist es, was Cavit Alisüt sich für die Türkei wünscht. Gelassen sitzt er an diesem Samstagvormittag vor einem Café im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Gegenüber ist ein Brautladen, daneben ein Finanzvermittler. Alisüt lädt zum Tee. Gerne spricht er über die Wahlen in der Türkei, die Perspektiven dieses Landes, das, so sagt er, ganz schön am Boden ist. Inflation, steigende Preise, Arbeitslosigkeit, sinkende Löhne und zu viele Gefangene, die zu Unrecht in Haft seien. Andere Augsburger mit türkischen Wurzeln haben andere Gedanken.

In dem Café weiter vorne, Richtung Wertachstraße, hat man keine Wünsche für die Türkei. Sie seien Aramäer, sagen die Männer, die an den Tischen draußen Kaffee trinken. Die Wahlen in der Türkei interessierten sie deshalb nicht, erklären sie etwas ungehalten. Christliche Aramäer, deren Familien während der Arbeiteranwerbung vor 60 Jahren aus dem Südosten der Türkei nach Augsburg kamen, sind eine große Community in der Stadt. Einer sagt: „Geht da hinten in das Café, da sind die Türken – AKP, CHP – alle findet ihr da.“

