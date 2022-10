Die umgestürzte Kastanie am Fünffingerlesturm wird entsorgt

Der als schadhaft beurteilte Baum ist am Wochenende ins Wasser gefallen. Jetzt muss er abtransportiert werden – unter anderem mit einem Boot und einem Bagger.

Der Stadtgraben am Fünffingerlesturm in Augsburg ist normalerweise für Fahrten mit dem Ruderboot tabu. Am Donnerstag sieht es anders aus: Ein Mann mit Helm und leuchtender Warnweste sitzt in einem Ruderboot. Der Kollege von ihm steht auf einem großen Baum, der im Wasser liegt. Die Kastanie wird allerdings immer kleiner. Der als schadhaft beurteilte Baum, der am Wochenende ins Wasser gefallen war, wird entsorgt. Die zersägten Einzelteile werde im Ruderboot an Land gebracht. Dort wartet ein Traktor mit Anhänger, um die Stammteile wegzufahren. Zum Einsatz kommt zudem ein großer Bagger.

Die Arbeiten laufen weitgehend geräuschlos. Eine private Fachfirma aus Gablingen und Mitarbeiter des städtischen Grünamtes kümmern sich um die Entsorgung. Einige Passanten bleiben stehen und beobachten die Aufräumarbeiten. "Ich frage mich weiterhin, warum die Stadt Augsburg nicht früher gehandelt hat", sagt ein Mann, der seinen Hund ausführt.

Die Kastanie stürzte am Wochenende ins Wasser

Wie berichtet, hatte die Stadt die alte Kastanie als "Problembaum" identifiziert. Anwohner hatten frühzeitig auf den schief stehenden Baum aufmerksam gemacht. Grund für die Besorgnis waren Risse im Belag des Gehwegs, hieß es. Umweltreferent Reiner Erben führte nach dem Sturz des Baumes aus, dass die Stadt Maßnahmen ergriffen hätte. Das Ausmaß der Schädigung sei aber erst jetzt nach dem Sturz deutlich geworden. Man habe allerdings stets gewusst, dass die Kastanie lediglich ins Wasser fallen könne. Eine Gefahr für Personen sei ausgeschlossen gewesen, da sich im Wasser niemand aufhält. Die Größe der Kastanie ließ zudem den Rückschluss nahe, dass der Baum nicht auf die gegenüberliegende Uferseite hätte stürzen können.

Als Ursache für den Sturz der Kastanie nannte das Grünamt einen Pilzbefall. Anwohnerinnen und Anwohner in dieser Gegend sind seit mehreren Wochen besorgt. Im Stadtgraben, in dem das Ausflugslokal "Kahnfahrt" liegt, waren innerhalb von kurzer Zeit drei Bäume umgefallen. Der Stadtgraben am Fünffingerlesturm und der Stadtgraben an der Kahnfahrt sind zwei unterschiedliche Gewässer, die voneinander getrennt sind. An der Kahnfahrt gibt es in den Sommermonaten ein Bootsbetrieb. Als der erste Baum umfiel - es war eine Robinie - waren zwei Ruderboote nur unweit entfernt. Die fünf Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

In den Wochen danach fielen zwei weitere Bäume ins Wasser. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Personen im Wasser. Der Pächter der Kahnfahrt reagierte auf die Ereignisse und beendete den Bootsbetrieb vorzeitig.

