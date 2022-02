Augsburg

13:58 Uhr

Uniklinik Augsburg will ein Parkhaus bauen - erstmal fallen Stellplätze weg

Plus Bis zum Winter soll auf einem Teil des großen Parkplatzes der Augsburger Uniklinik ein großes Parkhaus entstehen. Ab Sonntag fallen deshalb 150 Stellplätze weg.

Von Stefan Krog

An der Universitätsklinik Augsburg werden in den kommenden Monaten rund 150 Parkplätze auf dem großen Besucherparkplatz P1 wegfallen. Wie das Krankenhaus am Freitag mitteilte, wird ein Teil des Parkplatzes ab Sonntag, 20. Februar, 19 Uhr, gesperrt. Besucher und Besucherinnen werden gebeten, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Vermutlich wird auch der Park-and-ride-Platz an der Straßenbahn-Endhaltestelle Augsburg-West (neben Obi Stadtbergen) stärker genutzt werden. Als Ausweichmöglichkeit steht auch die teurere Tiefgarage der Uniklinik, in der häufig noch Plätze frei sind, zur Verfügung.

