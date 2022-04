Die Universität Augsburg beruft zwei neue Medizinprofessoren.

Das Berufungskarussell der Augsburger Medizinfakultät dreht sich weiter. Seit April sind zwei neue Spezialisten in der Unimedizin tätig.

Die Augsburger Unimedizin erhält Verstärkung für die klinische Forschung. Seit April hat Professor Philipp Simon die neu eingerichtete Professur für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin mit dem Schwerpunkt klinische Forschung übernommen. Er hat auch die Leitung der Sektion Operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Augsburg. Eine der Hauptaufgaben des neu Berufenen werde der Aufbau von Strukturen zur Durchführung von klinischen Studien im Bereich Intensivmedizin sein, teilt die Uni mit.

Professor Philipp Simon übernimmt die Professur für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin in Augsburg. Foto: Universität Augsburg

Professor der Uni Augsburg will maschinelle Beatmung verbessern

Klinische Studien sind wichtig um festzustellen, ob neue Behandlungs- oder Untersuchungsformen sowie Medikamente sicher, verträglich und wirksam sind und um Betroffene in Zukunft besser behandeln zu können. Simon habe eine große Expertise bei der Konzeption und Durchführung von klinischen Studien, sagt Medizin-Gründungsdekanin Martina Kadmon. Ziel eines künftigen Forschungsprojektes ist es etwa, die Antibiotikatherapie von Patientinnen und Patienten in der Intensivmedizin zu automatisieren. "Sowohl die Empfehlung des Mittels als auch die Dosierung sollen individuell auf die Erkrankung, den Erreger als auch den jeweiligen Patienten angepasst sein", so Simon. Der Professor will zudem die maschinelle Beatmung von Patienten verbessern. Er setzt ein schonendes bildgebendes Verfahren ein, das elektrische Impedanztomographie genannt wird.

Ein Experte für digitale Medizin lehrt künftig in Augsburg

Neu an der Uni ist auch ein Experte für digitale Medizin. Im Rahmen des Forschungsschwerpunktes Medizinische Informatik hat die Universität den Kliniker und Medizininformatiker Professor Ludwig Christian Hinske berufen. Forschungsfelder seines Lehrstuhls sollen das Management großer und vielfältiger Datenmengen aus der klinischen Versorgung sein sowie die Entwicklung von Entscheidungshilfen im klinischen Alltag mithilfe von digitalen Mitteln.

Professor Ludwig Christian Hinske ist Experte für digitale Medizin. Foto: Universität Augsburg

Seit der Gründung der jungen Medizinfakultät in Augsburg wurden bereits zahlreiche Professorinnen und Professoren berufen. Im Endausbau werden rund 100 in der bio- und humanmedizinischen Forschung und Lehre tätig sein.