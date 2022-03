Die Universität Augsburg setzt ihre Kooperationen mit Russland aus

Die Uni Augsburg reagiert auf den Krieg in der Ukraine und legt Kooperationen mit Russland auf Eis. Die Entscheidung betrifft mehrere Ebenen der Zusammenarbeit.

Mit einer Mitteilung wendet sich die Universität Augsburg am Donnerstag an die Studierenden und informiert darin, dass Kooperationen mit Russland ausgesetzt würden. Als Grund nennt Uni-Präsidentin Sabine Doering-Manteuffel den Krieg in der Ukraine. "Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine und den Frieden in Europa, vor allem aber vor dem Hintergrund der sich immer weiter verschlimmernden Notlage der ukrainischen Zivilbevölkerung, hat die Universitätsleitung beschlossen, alle Beziehungen der Universität Augsburg zu wissenschaftlichen Einrichtungen, staatlichen Institutionen und Unternehmen in Russland und Belarus auszusetzen."

Damit folge die Universität den gemeinsamen Empfehlungen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, in der unter anderem die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), der Deutsche Akademische Auslandsdienst (DAAD) und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) organisiert sind.

Uni Augsburg setzt Kooperation mit Russland aus - mehrere Felder betroffen

Die Entscheidung hat mehrere Auswirkungen auf die Tätigkeiten der Universität, wie es in der Mitteilung heißt:

Den Studierendenaustausch mit der Pädagogischen Staatlichen Universität in Moskau und der Polytechnischen Peter-der-Große-Universität Sankt Petersburg wird vorerst ausgesetzt.

und der Polytechnischen wird vorerst ausgesetzt. Es werden bis auf Weiteres keine Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus Russland aufgenommen.

aufgenommen. Es werden keine gemeinsamen Forschungsprojekte mit russischen Universitäten und sonstigen Einrichtungen mehr begonnen. Bestehende Projekte werden nicht verlängert.

Wie es weiter heißt, ist eine geregelte Kooperation aufgrund der zahlreichen internationalen Sanktionen, insbesondere im Bereich des Flug- und Zahlungsverkehrs, aktuell ohnehin nur schwer bis gar nicht möglich. "Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung auch russische Studierende sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trifft, die den Krieg gegen die Ukraine ablehnen", erklärt Doering-Manteuffel. Allerdings sehe die Universität aufgrund der sich zuspitzenden Lage keine andere Möglichkeit mehr, Einfluss auf die Ereignisse zu nehmen und dem Wahlspruch "scientia et conscientia" (Wissenschaft und Verantwortung) gerecht zu werden. "Die Maßnahmen richten sich ausdrücklich nicht gegen die russischen und russischstämmigen Mitglieder unserer Universität. Wir wünschen uns Freundschaft mit Russland und hoffen, dass die Maßnahmen bald wieder beendet werden können."

Uni Augsburg unterstützt Hilfsmaßnahmen für die Ukraine

Laut Mitteilung unterstützt die Universität die Hilfsmaßnahmen der Stadt Augsburg und des Ukrainischen Vereins Augsburg und ruft alle Mitglieder zur Unterstützung und zu Spenden auf. Ein besonderes Augenmerk gelte ukrainischen Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die durch die Ereignisse in der Heimat stark belastet sind. Mitglieder der Universität Augsburg mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, die aufgrund der aktuellen Ereignisse in Schwierigkeiten geraten sind, werden von der Universität gebeten, sich über die E-Mail-Adresse info@aaa.uni-augsburg.de an das Akademische Auslandsamt zu wenden. (cgal/AZ)

Lesen Sie dazu auch