Die Unterkirche von St. Thaddäus kann wieder genutzt werden

Plus Vier Jahre mussten die Menschen in Kriegshaber auf den kleinen Kirchenraum im Keller von St. Thaddäus verzichten. Dort gibt es jetzt eine neue Krypta-Orgel.

Die Unterkirche von St. Thaddäus in Kriegshaber ist mehr als ein Kellerraum mit einem Altar. Die Räume wurden während des Zweiten Weltkriegs gebaut und bilden den Ursprung der Kirchengemeinde St. Thaddäus. Nach vierjähriger Schließung ist die Unterkirche am Sonntag mit einem Gottesdienst mit Weihbischof Anton Losiger eingeweiht worden. Dabei kam auch die neue Krypta-Orgel zum Einsatz.

Die Unterkirche habe der Gemeinde gefehlt, berichtet der Pfarrer von St. Thaddäus, Gerhard Groll. Hier fanden die Werktags- und Kindergottesdienste und in regelmäßigen Abständen Konzerte statt. 2020 mussten die Räume geschlossen werden - zum einen wegen Corona und zum anderen wegen eines irreparablen Defektes der alten Heizung.