V-Partei in Augsburg kritisiert die Planungen für die Weltwiese

Stadtrat Roland Wegner sieht die Versiegelung von Flächen an der Weltwiese im Quartier Centervielle-Nord kritisch. Er hält ein Bürgerbegehren für möglich.

V-Partei-Stadtrat Roland Wegner kritisiert die Planungen der städtischen Wohnbaugruppe für das Quartier Centerville-Nord massiv. "Für die Natur und Artenvielfalt ist das eine absolute Horrorplanung", so Wegner am Tag nach Bekanntwerden des Architektenentwurfs. Die V-Partei hatte, als sich die Überlegungen abzeichneten, bereits 2020 ein Bürgerbegehren angestoßen, das wegen der Corona-Maßnahmen aber nicht fortgeführt wurde. Man erwäge ein weiteres Bürgerbegehren, das sich dann auf alle Grünanlagen in Augsburg beziehen solle, kündigte Wegner jetzt an.

Wie berichtet plant die Wohnbaugruppe einen Abriss und Neubau des Quartiers Centerville. In diesem Zuge soll die sogenannte Weltwiese, ein ehemaliges Baseballfeld der US-Amerikaner, teils überbaut werden und etwas schrumpfen. Dadurch und durch verdichtetes Bauen soll die Zahl der Wohnungen von etwa 350 auf 1200 steigen. Die Wohnbaugruppe argumentiert, dass die Wiese im Zuge der Neubebauung ökologisch aufgewertet werde, weil dann auch Platz für Versickerungs- und Biotopflächen vorhanden sei.

Centerville-Nord: V-Partei kritisiert Pläne für Weltwiese in Augsburg

Wegner hält dem entgegen, dass es zu einer Reduktion von Grünfläche und auch von Bestandsbäumen kommen werde. "Eine Stadt mit über 300.000 Einwohnern braucht den Schutz und Erhalt der noch wenigen unbebauten Grünflächen. Für die Erholung, aber auch für die Artenvielfalt braucht es mehr Bäume statt weniger, dieser Baumpark sollte stattdessen entsprechend entwickelt werden", so Wegner. Faktisch laufe es auf eine weitere Versiegelung hinaus, auch mit den oberirdischen Quartiersgaragen. Mit diesen wolle man Geld sparen, in der Praxis seien sie aber untauglich.

Wegner kritisiert zudem, dass die neuen Wohnungen auch mit Förderung wohl teurer würden als die jetzigen Bestandswohnungen, zumal auch frei finanzierter Wohnungsbau stattfinden soll. "Augsburg muss nicht weiter wachsen und wir müssen auch nicht die Probleme Münchens bei uns lösen", so Wegner. Das führe nur zu einer Annäherung ans Münchner Preisniveau. (skro)