Die verborgene Welt von Augsburgs Studentenverbindungen

Fechtduelle, fragwürdige Parolen, keine Frauen. Dafür Bier, sehr viel Bier. Läuft es so wirklich bei Studentenverbindungen ab? Zwei Besuche in Augsburg.

Es sind nur ein paar Stufen, und schon öffnet sich eine neue Welt: Während unten um das Jakobertor der Feierabendverkehr fließt, wird oben gefochten. "Hoch bitte! Auslage! - Los!" hallt es durch den Turm. Da treffen sich schon die Klingen. Markus Enderle, 39, steht Peter Alpan, 25, gegenüber. Klack, klack, klack. Enderle und Alpan bewegen sich keinen Zentimeter vom Platz, nur der Schlagarm ist in Bewegung, die Klingen sausen rhythmisch durch die Luft. Beide sind durch eine gepolsterte Weste und einen Helm geschützt. Das Ziel: eigentlich der Kopf. Aber noch ist es nur ein Probelauf.