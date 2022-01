Augsburg

Die Viktualienhalle auf dem Stadtmarkt ist keine Visitenkarte für Augsburg

Plus Vier Wochen müssen die Kunden des Augsburger Stadtmarkts auf die Viktualienhalle verzichten. Derweil gibt es massive Kritik am Umfang der Sanierung.

Von Fridtjof Atterdal

Am Freitag und Samstag wurde in der Viktualienhalle des Stadtmarktes noch einmal richtig eingekauft. Sowohl an den Spezialitäten- wie den Imbissständen sah man viele Kunden, welche die letzte Gelegenheit nutzten, bevor am heutigen Montag die Halle für voraussichtlich vier Wochen schließen muss. Einige der Standbesitzer sind über den Zeitpunkt der Renovierungsarbeiten nicht glücklich - und auch der Umfang der Arbeiten stößt auf Kritik.

