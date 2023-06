Die Wärmewende wird Konflikte mit sich bringen

Plus Wenn Gasheizungen zum Auslaufmodell werden, müssen in den kommenden Jahren Zigtausende Haushalte in Augsburg umstellen. Der Weg zur Klimaneutralität wird holprig.

Das Heizungsgesetz des Bundes wird in vielen Augsburger Heizungskellern für Änderungen sorgen. Erdgas war bis zuletzt die bevorzugte Energiequelle bei neuen Heizungen – das wird sich ändern. Nur: Was kommt dann?

Die einfachste Methode wäre, das Gasnetz beizubehalten und darauf zu hoffen, dass es irgendwann "grünes" Verbrennungsgas gibt. Die Heizungen müsste man dennoch umrüsten, doch die größte Frage ist, ob es in absehbarer Zeit genug klimaneutral erzeugten Wasserstoff gibt. Experten sehen das eher nicht. In Großstädten – Augsburg ist da nicht allein – gilt Fernwärme als die Alternative. Doch der womöglich nicht ganz freiwillige Umstieg von Gas auf Fernwärme wird Konflikte mit sich bringen, zumal Fernwärmekunden sich an einen Monopolisten binden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen