Die Wasserrinne auf dem AKS-Areal läuft jetzt zumindest probeweise

Bis zum Herbst soll ausprobiert werden, wie sich der künstliche Wasserlauf auf dem Boulevard im Textilviertel bewährt. Um Energie zu sparen, läuft die Pumpe nur zeitweise.

Die Wasserrinne auf dem zentralen Boulevard auf dem früheren AKS-Areal im Textilviertel ist seit einigen Tagen erstmals mit Wasser gefüllt. Der Graben soll in der zum Wohn- und Kulturviertel umgewandelten früheren Industriebrache eine Reminiszenz an die Vergangenheit darstellen, als Wasser aus dem Schäfflerbach in die Färberei geleitet wurde. In Betrieb ging die Rinne aufgrund mehrerer Hindernisse nie - über Jahre sammelten sich Regenwasser, Laub, Unrat und sogar tote Ratten in dem Gerinne.

AKS-Areal in Augsburg: Stadt brachte Bepflanzung ins Spiel

Wie die Stadt bestätigte, wird die Rinne seit Anfang Mai versuchsweise betrieben. Die Stadt hatte zuletzt Überlegungen angestellt, aus Gründen der Energieeffizienz ganz auf die Inbetriebnahme zu verzichten, weil die Pumpen zur Förderung von Wasser aus dem Schäfflerbach zu viel Strom verbrauchen würden. Stattdessen wurde eine Bepflanzung ins Spiel gebracht. Landschaftsarchitekt Ulrich Möhrle, von dem der Entwurf stammt, forderte daraufhin zumindest einen Probebetrieb. Die Rinne, vor Jahren von der Stadt noch als Gestaltungselement hochgelobt, habe nie eine Chance gehabt. Auch die Fraktion Bürgerliche Mitte fragte mehrmals nach.

Laut Stadt wird die Pumpe aus Energiespargründen nun zwischen 8 und 20 Uhr pro Stunde jeweils für 15 Minuten in Betrieb genommen. "Derzeit wird beobachtet, wie sich die Verhältnisse bei dieser Betriebsart einstellen. Bei Bedarf wird nachjustiert", so die Bauverwaltung. Auch der Energieverbrauch könne so verlässlich ermittelt werden. Sollte es keine größeren Probleme geben, wird der Probelauf bis Herbst durchgezogen. Dann will die Stadt ein Fazit ziehen.