Augsburg

18:00 Uhr

Die WBG muss sparen – was bedeutet das für den Neubau der Firmenzentrale?

Der Rohbau der neuen WBG-Zentrale an der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg ist schon weit fortgeschritten.

Plus Inflation, Baukosten, Zinsen: Die städtische Wohnbaugruppe tritt bei Wohnungsneubauten auf die Bremse. Und die neue Firmenzentrale wird wohl teurer als geplant.

Von Jörg Heinzle Artikel anhören Shape

Vor rund einem Jahr war der Spatenstich, inzwischen ist das Gebäude schon ordentlich in die Höhe gewachsen. Die neue Firmenzentrale der städtischen Wohnbaugruppe (WBG), die derzeit an der Bürgermeister-Ackermann-Straße gebaut wird, ist mit ihren rund 29 Metern Höhe ein Hingucker. Die Entscheidung für den Neubau fiel, als die Baupreise noch vergleichsweise niedrig und Kreditzinsen günstig waren. Das hat sich jetzt verändert. Die WBG, die gut 10.000 Wohnungen in der Stadt vermietet, muss bei ihren Projekten sicherheitshalber auf die Bremse treten. Geplante neue Wohnanlagen entstehen deshalb nun später als bisher geplant, obwohl günstige Wohnungen dringend benötigt werden. Passt es da überhaupt noch, in eine mehr als 40 Millionen Euro teure Zentrale zu investieren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen