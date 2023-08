Augsburg

Die Wechsel am Stadtmarkt sind so häufig wie nie zuvor

Reinhold Soiderer übergibt seinen Käsestand in der Viktualienhalle am Stadtmarkt an Patrizia Nyczka.

Plus Feinkost Schlemmermeyer muss schließen, der Chef von "Käse-Kolper" hört ebenfalls auf, hat die Nachfolge aber geklärt. Dennoch sind viele Stadtmarkt-Händler in Sorge.

Reinhold Soiderer gehört zu den langjährigen Händler am Augsburger Stadtmarkt. Seit Oktober 1989 betreibt er einen Käsestand in der Viktualienhalle, in Friedberg gibt es eine weitere Filiale. Auch wenn der Inhaber des Ladens mit Nachnamen Soiderer heißt, war der Stand der Kundschaft immer als "Käse-Kolper" vertraut. Nun hört Soiderer auf, die Nachfolge hat er intern geregelt: Mitarbeiterin Patrizia Nyczka, die seit eineinhalb Jahren am Stand tätig ist, übernimmt das Geschäft Mitte September. Zur Verstärkung wird eine Mitarbeiterin von Feinkost Schlemmermeyer kommen. Deren Stand in der Viktualienhalle ist seit Donnerstag dauerhaft geschlossen. Die Fluktuation am Markt wird immer größer, Händler bewerten die Entwicklung mit Sorge.

Feinkost Schlemmermeyer hat geschlossen. Der Laden "Herzstück" bleibt nun ebenfalls dauerhaft zu. Foto: Michael Hörmann

Reinhold Soiderer hat seine Entscheidung getroffen: "Ich bin froh, eine tolle Nachfolgerin gefunden zu haben." Er werde sich zurückziehen, in der Anfangszeit werde er aber sicherlich aushelfen. Soiderer ist auch bekannt, weil er seit Jahren am Friedberger Advent mit einem Stand vertreten ist. Auch diese Nachfolge sei geregelt: "Meine jetzige Mitarbeiterin wird ebenfalls in Friedberg einsteigen."

