Die Weidetiere im Windprechtpark kommen später

Der idyllische Park im Augsburger Antonsviertel ist aus Sicherheitsgründen geschlossen. Weidetiere sollen ihn für die Nachbarschaft attraktiver machen, aber das dauert noch.

Die großen, alten Bäume im Windprechtpark sehen idyllisch aus. Sie gelten aber als gefährlich, wenn man den Park betreten würde. Äste können abbrechen, Baumstämme umstürzen. Deshalb wurde die historische Grünanlage im Antonsviertel schon vor Jahren aus Sicherheitsgründen für Besucher geschlossen. Viele Anwohnerinnen und Anwohner sind darüber nicht glücklich. Sie hoffen, dass zumindest die angekündigten Weidetiere in der Grünanlage kommen. Doch die lassen auf sich warten.

"Bis jetzt wurde ein Zaun zum Schutz der – nicht vorhandenen – Tiere vor Menschen errichtet. Aber sonst tut sich nichts", wundert sich eine Nachbarin. Dabei hätten die zuständigen Stellen angekündigt, im Windprechtpark Weidetiere wie Rinder, Ziegen oder Schafe einzusetzen. Anfang vergangenen Jahres hatte der städtische Landschaftspflegeverband mitgeteilt, künftig Ziegen als lebende Rasenmäher in einem abgezäunten Bereich weiden zu lassen. Sie sollen dafür sorgen, dass Sträucher die naturschutzfachlich wertvolle Krautschicht nicht überwuchern und der Charakter des Landschaftsparks erhalten bleibt. Weidetiere sind an mehreren Stellen im Stadtgebiet auch eine Attraktion für Spaziergänger, besonders für Kinder. Ebenso soll es im Windprechtpark sein.

Personelle Engpässe sorgen für Verzögerungen

Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband sagt auf Anfrage, das Weideprojekt habe sich verzögert. Partner im Windprechtpark sei der Augsburger Tierschutzverein. Er will dort Steinschafe grasen lassen. Wegen "personeller Engpässe" sollen die Schafe erst im kommenden Frühjahr in die Grünanlage geschickt werden. Aktuell laufen noch Vorbereitungen, so Liebig. Ein Zaun sei fast fertig, nötig seien noch eine Wasserstelle und ein Unterstand für die Tiere.

Um die historische Grünanlage hatte es ein langes Tauziehen gegeben. Das Grundstück wird nun vom Bayerischen Naturschutzfonds verwaltet. Die Pflege hat der Landschaftspflegeverband (LPV) Stadt Augsburg übernommen. "Oberstes Ziel ist der Erhalt des alten Baumbestandes", sagt Liebig. Die Baumriesen sind ein wichtiger innerstädtischer Lebensraum für seltene Vögel und Fledermäuse, Insekten, aber auch Wildhasen und Igel leben dort. Liebig zufolge wird nur ein kleiner Bereich des Parks für Besucher wieder geöffnet, der große Rest soll der Natur vorbehalten bleiben.

Landschaftspark aus dem 19. Jahrhundert

Der Windprechtpark ist ein rund zwei Hektar großer Landschaftspark aus dem 19. Jahrhundert. Einst gehörte er zum Garnisonslazarett an der Windprechtstraße. Der Park ist im Eigentum des Freistaates. 2015 wurde die Grünanlage von der Immobilienverwaltung des Freistaats aus Sicherheitsgründen geschlossen, weil von den alten Bäumen ein Risiko für Besucher ausging. Vorher waren dort Anwohner spazieren gegangen, darunter auch viele Seniorinnen und Senioren aus umliegenden Einrichtungen.