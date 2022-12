Die Weihnachtsinsel ist ein Ort für die ganze Familie

Plus Seit 40 Jahren werden auf der Weihnachtsinsel am Zeughaus Kunst- und Handwerkswaren angeboten. Das Konzept hebt sich von anderen Märkten ab.

Für viele Augsburgerinnen und Augsburger gehört ein Besuch der Weihnachtsinsel mit ihren Kunst- und Handwerksständen zur Vorweihnachtszeit dazu. Die Atmosphäre hier ist anders als auf dem großen Christkindlesmarkt, geruhsamer und weniger hektisch. Das Konzept ist 40 Jahre gleich geblieben, wenn sich auch der Markt über die Jahre immer wieder weiterentwickelt hat, erzählt Susanne Schuster vom Veranstalterverein. "Hier gibt es nichts Zugekauftes, alles wird von den Anbietern selbst gefertigt, es gibt an keinem Stand Massenware", fasst sie kurz die Idee des Marktes zusammen. Das Jubiläum war eigentlich schon vor zwei Jahren, doch wegen Corona kann es erst in diesem Jahr begangen werden.