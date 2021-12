Die Weihnachtskrippe - eine heile und friedvolle Welt

Die Weihnachtskrippe hat eine lange Tradition. Bis heute steht sie an Heiligabend in vielen Häusern. Was schätzen die Menschen daran - vor allem in unruhigen Zeiten?

An Weihnachten stehen die Gittertüren weit offen. Die Krippenfiguren im Hohen Dom, die das Jahr über in einer Nische des Domumgangs hinter schmiedeeisernen Gittern stehen, werden etwas nach vorne, ins Licht gerückt. Die lebensgroßen geschnitzten Figuren bringen das Geschehen an Weihnachten ins Bild. Im Mittelpunkt stehen die Heiligen Drei Könige, die dem neugeborenen Christuskind huldigen, ihm Geschenke darbringen. Ein König kniet vor dem Kind, mit einer Schatulle in der Hand. Maria und Josef haben ihre traditionellen Plätze neben der Krippe eingenommen. Durch ein Bogenfenster dahinter blicken Hirten herein, Ochs und Esel wachen über das Kind.

Die Krippe im Augsburger Dom, um 1570/80 entstanden, gehört zu den ältesten bekannten Exemplaren früher Kirchenkrippen auf heutigem deutschen Gebiet. Foto: Franz-Reinhard Daffner

Damit ist das ganze Weihnachtsgeschehen erzählt, szenisch auf den Punkt gebracht. Die Krippe im Augsburger Dom, um 1570/80 entstanden, gehört zu den ältesten bekannten Exemplaren früherer Kirchenkrippen auf heutigem deutschen Gebiet. Sie war wohl Teil eines mittelalterlichen Dreikönigsaltares. Heute gibt es kaum eine Kirche, kaum ein christliches Haus, wo an Heiligabend keine Weihnachtskrippe aufgestellt wird. "Bilder, Szenen prägen sich gut ein", weiß Diözesankonservator Michael Schmid. Im Sichtbarmachen und Schauen – auch eine Form des Glaubens - werde das Weihnachtsgeschehen konkret. Wie hat es wohl im Heiligen Land damals ausgesehen? In welche Umgebung wurde Christus hineingeboren? Welche Menschen waren dort anzutreffen? Dies spielerisch nachzustellen, ja oft sogar das Geschehen in die heimatliche Landschaft zu versetzen, entspringe auch dem Wunsch des Gläubigen nach einer gewissen Authentizität.

Krippen wanderten aus Ordenshäusern in private Hände

Der Beginn der Weihnachtskrippe liegt der Legende nach beim heiligen Franziskus. Er soll in der Weihnachtsnacht 1223 in Greccio die erste Weihnachtskrippe als Schauspiel umgesetzt haben - unter anderem mit lebenden Tieren. Auf die Darstellung Marias, Josefs und des Kindes hat er wohl verzichtet, denn wer hätte sich dieser göttlichen Rolle würdig erwiesen? Zwischen 1650 und 1850 war die Blütezeit der europäischen Weihnachtskrippe. Da gab es, insbesondere durch die Jesuiten angeregt, die geistlichen Schauspiele, die Mysterien-, und später auch die Hirtenspiele. Die Tiroler Krippenkünstler machten sich bald einen Namen; ebenso bis heute berühmt sind die neapolitanischen Krippen mit ihren Palästen, Häusern und Ruinen. Vor allem in Klöster und Adelshäuser zogen Krippen ein, wurden zu Vorbildern für Pfarrkirchen und Bürgerhäuser. Diese Bürgerkrippen wurden kleiner, verspielter. Die Figuren in diesen Miniaturwelten bekamen Wachsköpfchen und kostbare Barockkleider. Im Zuge der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts wanderten manche Krippen aus Ordenshäusern in private Hände.

Diese Barockkrippe kam über mehrere Stationen in die Basilika St. Ulrich und Afra. Ihre Figuren stammen vom Augustiner-Chorherrenstift Polling bei Weilheim. Foto: Gerlinde Knoller

So ist es auch geschehen bei der Barockkrippe in der Basilika St. Ulrich und Afra. Ihre Figuren stammen vom Augustiner-Chorherrenstift Polling bei Weilheim. Als dieses Kloster im Zuge der Säkularisation im Jahr 1803 aufgehoben wurde, gelangten die vielen Hundert Alt-Oberammergauer Figuren erst einmal in das Kloster Benediktbeuren und, nach dessen Auflösung, in die Wallfahrtskirche auf dem Hohenpeißenberg. Dort wurden sie um das Jahr 1800 von einer Bäuerin aus Schongau für mehrere Hundert Mark ersteigert. Diese hatte einen Sohn, damals Kaplan in St. Moritz. Er brachte die kostbare Krippe nach Augsburg, sein Bruder richtete sie her und ließ einen orientalischen Hintergrund malen. Die Schwestern von Maria Stern kleideten die Figuren neu ein. Über weitere Stationen kam die Krippe schließlich nach St. Ulrich und Afra, wurde aufwendig restauriert und erfreut heute mit ihren zahllosen schmucken Details ihre Betrachter.

Krippen bescheren Menschen einen geistlichen Gewinn

Hildegard Steuer ist für den Aufbau der Krippe in der Basilika verantwortlich. Sie weist auf die Besonderheiten hin: Da sind die drei Könige in prächtig glänzenden Gewändern. Begleitet werden sie von großem, orientalisch anmutenden Gefolge auf edlen Pferden, Kamelen und einem Elefanten. "Wie fein die Gesichter ausgearbeitet sind!", schwärmt Hildegard Steuer. Jede einzelne Figur ist sorgfältig gekleidet. Da gibt es die Bürger von Betlehem, die herbeieilen, Scharen von Engeln, Hirten und Schafen und kleine Alltagsszenen wie das Kind mit einem Korb voller Zitronen, das von seinem Vater begleitet wird. "Die Menschen haben auch heute noch das Bedürfnis, das Weihnachtsgeschehen vor Augen zu haben, sich in diese Bilder zu vertiefen", weiß Hildegard Steuer. Und auch für sich selbst sieht sie einen geistlichen Gewinn: "Das Aufbauen der Krippe hat für mich was Meditatives."

Lesen Sie dazu auch

Die Weihnachtskrippe steht für eine heile Welt

Die Weihnachtskrippe steht für eine heile, eine friedvolle Welt. So mag gerade in unruhigen Zeiten das Bedürfnis groß sein, diesen etwas Aufbauendes entgegenzusetzen. Das war bei der Weihnachtskrippe von St. Anna so. Am 19. November 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg, hatte sich der damalige Pfarrer der Annakirche, Wilhelm Bogner, nach Innsbruck aufgemacht, um dort von einem Privatmann eine Krippe aus 111 Figuren aus den verschiedensten Schnitzer-Werkstätten zu kaufen. Die Fahrt nach Innsbruck klappte erst beim zweiten Mal - beim ersten Mal hatte ihn, der sich der bekennenden Kirche zugehörig fühlte, die Gestapo in München aufgegriffen und für einige Tage verhaftet. An Weihnachten 1941 konnte schließlich diese Tiroler Krippe in der Fuggerkapelle von St. Anna bewundert werden. In Scharen sind die Menschen gekommen. Pfarrer Bogners Absicht war es, der antijüdischen Propaganda "etwas Zartes" entgegenzusetzen.

Viele Jahre schlummerten die Figuren in den Metallkoffern von damals, bis sie in der Gemeinde neu entdeckt und wieder hervorgeholt wurden. Heute ist die Krippe unter einem Glassturz, liebevoll in Szene gesetzt von den Gemeindemitgliedern Heidi Thum und Edith Hill. "Wir lieben diese Krippe", meint Heidi Thum und rühmt die Kunstfertigkeit der Schnitzer, mit der die Figuren, vor allem die vielen Tiere, ausgearbeitet sind.

Dass unter Altem Neues hervorbrechen kann - auch das kann bei einer historischen Weihnachtskrippe vorkommen. Als die Nischenkrippe im Dom vor einigen Jahren gereinigt wurde und man mit einem Schwamm eine Probe nahm, kamen unter dem grauen Hintergrund plötzlich ein blauer Himmel und der Stern von Betlehem hervor. Ein Weihnachtswunder.