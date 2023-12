Die Weihnachtsmärkte in Augsburg biegen auf die Zielgerade ein

Die Weihnachtsinsel weitet ihre Öffnungszeiten aus. Der Christkindlesmarkt hat an Heiligabend geöffnet, dies unterscheidet ihn von den Geschäften.

Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Geschäfte haben am 24. Dezember geschlossen. Dies gilt nicht für den Christkindlesmarkt in Augsburg. Er hat traditionell an Heiligabend geöffnet. Am Sonntag ist dann aber auch um 14 Uhr Schluss. In der Innenstadt laufen zudem zwei weitere Märkte. Die Weihnachtsinsel am Zeugplatz weitet die Öffnungszeiten aus. Auch der Weihnachtsmarkt im Innenhof der Alten Silberschmiede bereitet sich auf den Endspurt vor.

Der Innenhof in der Alten Silberschmiede gilt als Geheimtipp

Am Samstagabend vergnügten sich zahlreiche Gäste im Innenhof. Zu ihnen gehörten Jan Franco und Manuel Branz. "Wir gingen schon während unserer Studienzeit immer hierher, da dieser Weihnachtsmarkt einen ganz besonderen Charme hat", sagte Franco, der jetzt in Düsseldorf lebt. Der kleine Markt in der Altstadt gilt nicht nur für die beiden "als Geheimtipp". Es herrscht stets eine sehr familiäre Atmosphäre. Veranstaltet wird er vom Roten Kreuz. An drei Tagen ist er vor Heiligabend noch geöffnet. Am Donnerstag geht der Betrieb von 16 bis 20 Uhr, am Freitag und Samstag von 16 bis 21 Uhr.

Die Weihnachtsinsel am Zeugplatz hat nun bis Heiligabend an allen Tagen einheitliche Öffnungszeiten. Letzter Tag ist am Samstag, 23. Dezember. Bis dahin ist der Markt täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Christkindlesmarkt hat auch an Heiligabend geöffnet. Foto: Anna Kondratenko

Freunde des Augsburger Christkindlesmarkts haben ebenfalls noch genügend Möglichkeiten, den Markt am Rathausplatz und an anderen Orten in der Fußgängerzone zu besuchen. Täglich ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag geht der Betrieb sogar bis 21.30 Uhr. Das Engelesspiel ist am Freitag und Samstag jeweils um 18 Uhr am Rathausbalkon zu sehen.

Tradition hat für viele Menschen, dass man sich an Heiligabend zur Mittagszeit am Christkindlesmarkt trifft. Normalerweise wird dieser Besuch mit den letzten Einkäufen vor dem Fest verbunden. Dieses Jahr können sich Gäste ausschließlich auf den Markt konzentrieren, da der Abschlusstag auf einen Sonntag fällt. Der Handel beendet das Weihnachtsgeschäft bereits am Samstagabend.

Noch länger als der Christkindlesmarkt hat die Hüttenlandschaft "Winterland" vor der City-Galerie geöffnet. Hier endet der Betrieb am Samstag, 30. Dezember.