Die Weinstraße in der Maxstraße kommt beim Publikum an

Neben internationalen Straßenkünstlern, Akrobaten und Jongleuren, bot das La Strada Festival in diesem Jahr ein ganz besonderes Flair: Ein Teil der Maximilianstraße war mit Ständen und Sitzmöglichkeiten in eine Weinstraße verwandelt. Das neue Veranstaltungsformat brachte regionale Tropfen und geschmackliche Vielfalt in das bunte Treiben und zog jede Menge Besucherinnen und Besuchern an. Organisator Fabian Lohr schätzt, dass Freitag und Samstag jeweils rund 5000 Gäste an den Ständen vorbeiflanierten und verweilten. Von anfänglichen Organisationsschwierigkeiten abgesehen, will er das Fest wieder veranstalten – unter einer Bedingung.

