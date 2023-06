Die Wertach blüht in Augsburg auf

In diesen Tagen zeigt sich die Wertach in Augsburg von einer besonderen Seite – an manchen Stellen gleicht sie einem Meer aus weißen Blüten.

Ein Spaziergang entlang der Wertach in Augsburg ist immer ein Genuss für das Auge. In diesen Tagen zeigt sich der Fluss aber von einer besonderen Seite – an manchen Stellen gleicht er einem Meer aus weißen Blüten. Unser Leser Rudolf Dreer hat das am Wochenende zwischen Göggingen und Inningen fotografiert. Hinter dem Phänomen steckt der flutende Hahnenfuß. Die Pflanze schätzt größere Bäche und kleinere Flüsse, in größeren Flüssen ist dem Hahnenfuß das Wasser oft zu trübe, oder es fließt zu langsam. Nachdem der Wasserstand an Augsburgs Flüssen zuletzt relativ hoch war, geht er wegen der Trockenheit aktuell wieder zurück. An der Mündung von Lech und Wertach liegt der Abfluss derzeit im niedrigen Bereich.