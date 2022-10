Augsburg

06:30 Uhr

Die Wiesn füllt auch die Augsburger Hotelbetten – allerdings oft nur indirekt

Plus Augsburg wird oft als Ausweichquartier genutzt, wenn München aufgrund des Oktoberfestes gut gebucht ist. Die Hoteliers können dennoch nicht aufatmen.

Von Miriam Zissler

Kleinere Gruppen von Wiesn-Besuchern haben in den vergangenen zwei Wochen im Hotel Alpenhof übernachtet. Nach der zweijährigen Pause des Volksfestes sind zum mittleren Wiesn-Wochenende auch wieder die italienischen Touristen gekommen, so Hotelchef Andreas Schön. Zwar weniger als in den Jahren zuvor, dennoch sei er nicht unzufrieden. Denn Augsburg profitiere nicht nur von den Wiesn-Besuchern allein, sondern auch von denjenigen, die aufgrund des Volksfestes nicht mehr in München übernachten. Den Trend bestätigt Tourismusdirektor Götz Beck und hat gute Nachrichten: "Die Übernachtungszahlen sind in Augsburg derzeit besser als vor Corona im Jahr 2019."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen