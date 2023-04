Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Augsburg bleibt konstant

Die Quote liegt im April bei 3,9 Prozent. Im Wirtschaftsraum Augsburg gibt es etwas mehr als 15.200 Arbeitslose.

Die Agentur für Arbeit hat am Freitag die Zahlen für den Arbeitsmarkt präsentiert. Die Arbeitslosigkeit in der Region Augsburg bleibt konstant. Die Quote liegt bei 3,9 Prozent.

Roland Fürst, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Augsburg, sagt: "Wir verzeichnen einen kleinen Rückgang um 94 Personen zum Vormonat, aber weiterhin einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat." Im April 2022 gab es 1477 Arbeitslose in der Region weniger. Aktuell sind 15.240 Arbeitslose, die Quote liegt bei 3,9 Prozent. Im Vorjahr stand sie bei 3,5 Prozent.

Mehr Ausländer und Frauen sind ohne Job als im Vorjahr

Die Zunahme an Arbeitslosen führt die Behörde darauf zurück, dass mehr Ausländer und Frauen jetzt ohne Job sind als im Vorjahr. Fürst: "Wir gehen davon aus, dass sich der Frühjahrsaufschwung in diesem Jahr, wie auch am Wetter zu sehen ist, nur verschoben hat und im kommenden Monat Fahrt aufnimmt." (möh)