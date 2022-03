Augsburg

vor 17 Min.

Die Zahl der Baustellen hat sich in Augsburg verdoppelt

In der Heinrich-von-Buz-Straße läuft aktuell eine Baustelle zum Fernwärmeausbau durch die Stadtwerke. Sie ist eine von mehreren Tausend Baustellen in diesem Jahr in Augsburg, wenngleich nicht alle so große Auswirkungen auf den Verkehr haben.

Plus 2021 gab es rund 8000 Sperrungen oder Halteverbote an Augsburger Straßen – im Vorjahr war es nur die Hälfte. Wie es zur Steigerung kommt und was 2022 ansteht.

Von Stefan Krog

Die Zahl der Sperrungen/Halteverbote auf Straßen wegen Straßenbaustellen, Leitungsarbeiten, privaten Baustellen an Häusern oder Baumschnitt hat sich innerhalb von drei Jahren verdoppelt. Während es im Jahr 2018 rund 4000 sogenannte verkehrsrechtliche Anordnungen gab, musste die Straßenverkehrsbehörde im vergangenen Jahr knapp 8000 Mal tätig werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen