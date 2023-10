Die Zahl der Pendler in Augsburg steigt an

Plus 2022 gab es in Augsburg einen deutlichen Anstieg der Pendlerzahl im Vergleich zum Vorjahr. Auch die zurückgelegten Strecken nehmen zu.

Die Zahl der Pendler, die aus Augsburg zur Arbeit wegpendeln und nach Augsburg zum Arbeitsplatz einpendeln, ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Die Werte von 2022 lagen auch über denen des Vor-Coronajahres 2019.

Demnach kamen zum Stichtag 30. Juni 2022 um die 76.600 Arbeitnehmer von außerhalb nach Augsburg zum Arbeiten, die Zahl der Auspendler liegt bei 55.600. Bei den Einpendlern ist das eine Zunahme um 2100 im Vergleich zum Vorjahr, bei den Auspendlern eine Zunahme um 4000. Die Zunahme der Einpendler dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass die Zahl der Jobs in Augsburg 2022 - vermutlich infolge der Corona-Erholung - wieder anstieg.