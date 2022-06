Augsburg

vor 17 Min.

Die Zinsen für Kredite steigen: Was heißt das für neue Schulden der Stadt?

Plus In den vergangenen Jahren finanzierte die Stadt viele Investitionen mit günstig geliehenem Geld. Das wird so womöglich nicht mehr funktionieren.

Von Stefan Krog

Die steigenden Kreditzinsen dürften auch für die Stadt Augsburg ein Thema werden, wenn es um die Aufnahme neuer Schulden geht. "Für künftige Kredite haben wir Zinsrisiken, auch wenn sich schwer vorhersagen lässt, in welcher Größenordnung", so Finanzreferent Roland Barth. Die Stadt hatte, angesichts der quasi gratis erhältlichen Kredite, in den vergangenen Jahren einen Teil ihrer Investitionen, vorrangig im Schulbereich und beim Theater, über neue Schulden gestemmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

