Dieb schlägt Scheiben an drei geparkten Autos ein

Die Polizei bittet bei drei Fällen in Kriegshaber, die wohl zusammenhängen, um Hinweise. Ein bislang unbekannter Dieb beschädigte am Wochenende mehrere Fahrzeuge.

Erheblichen Schaden hat ein bislang unbekannter Dieb angerichtet, der am vergangenen Wochenende in Augsburg-Kriegshaber Scheiben von drei geparkten Autos eingeschlagen hat. Zunächst habe er in der Columbusstraße/James-Cook-Straße an einem schwarzen VW Golf die hintere linke Seitenscheibe demoliert und das Handschuhfach durchsucht, so die Polizei. Entwendet wurde offenbar nichts, der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Dann schlug offenbar derselbe Täter in der Hooverstraße an einem orangen VW Beetle ebenfalls die hintere linke Seitenscheibe ein. Entwendet wurde auch dort nichts, der Schaden am Auto soll ebenfalls bei rund 400 Euro liegen. In der Tylerstraße zerstörte der Unbekannte dann an einem schwarzen BMW das Fenster der Beifahrerscheibe und ließ einen Rucksack samt einem USB-Stick, Ladekabel und persönlichen Papieren mitgehen. Der Rucksack samt Papieren wurde in unmittelbarer Nähe des Tatortes gefunden, USB-Stick und Ladekabel hat der Dieb offenbar mitgenommen. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 2610 entgegen. (eva)