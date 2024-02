Diebe dringen in Baucontainer ein

Nach Diebstählen in Baucontainern schätzt die Polizei den Beuteschaden auf eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 11.30 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, in einen Baucontainer in der Krumbacher Straße und in der Schallerstraße in Oberhausen ein. Laut Polizei entstand dabei ersten Schätzungen zufolge ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (ziss)