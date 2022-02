Diebe entwenden aus Keller Lebensmittel und ein oranges E-Bike

Unbekannte haben aus einem Keller im Augsburger Stadtteil Oberhausen Lebensmittel und ein E-Bike gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

In der Nacht auf Mittwoch brach ein bislang unbekannter Täter in die Keller zweier Mehrfamilienhäuser in der Eschenhofstraße (Hausnummern 49 – 51) in Oberhausen ein. Hierzu hebelte er gewaltsam die jeweilige Hauseingangstüre auf und gelangte so in die Keller, teilt die Polizei mit.

Dort zwickte er die Vorhängeschlösser mehrerer Kellerabteile auf und durchsuchte sie. Der Täter entwendete neben diversen Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Bedarfs auch hochwertiges Werkzeug der Firma Makita und ein oranges E-Bike der Marke Cube im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. (möh)