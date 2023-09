Diebe geben sich als Spendensammler aus und bestehlen Senioren

Ein Mann gibt sich als Mitglied einer Hilfsorganisation aus - und entwendet aus der Wohnung einer Seniorin in Augsburg teuren Schmuck. Es ist kein Einzelfall.

Zwei Seniorinnen sind am Dienstag im Stadtgebiet von Augsburg Opfer von Dieben geworden. Wie die Polizei berichtet, gingen die Täter in beiden Fällen mit einer ähnlichen Masche vor. Den Angaben zufolge klingelte gegen 10 Uhr ein unbekannter Mann bei einer 86-jährigen Anwohnerin in der Luther-King-Straße in Kriegshaber und gab sich als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation aus, um Spenden zu sammeln. "Als die Dame kurz abgelenkt war, nutzte der Mann vermutlich die Gelegenheit und entwendete Schmuck", so die Polizei. Der Gesamtwert des Schmucks habe im mittleren vierstelligen Eurobereich gelegen.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am selben Tag gegen 14 Uhr in der Bürgermeister-Bohl-Straße in Pfersee. "Hier klingelte eine Frau an mehreren Türen, um angeblich Spenden zu sammeln", so die Polizei. Erst nach mehreren Stunden fiel einer 90-jährigen Bewohnerin auf, dass offensichtlich ihr Schmuck und Bargeld gestohlen worden waren. Die Polizei weist darauf hin, bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein und keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. (jaka)